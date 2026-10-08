Anticorrupción ve indicios contra el PSOE en el 'caso Leire', pero ve prematura la imputación

Madrid, 8 de octubre de 2026. La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios contra el PSOE en el 'caso Leire Díez', pero señala que la decisión de pedir la imputación del partido es prematura. Así lo han confirmado fuentes jurídicas, en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a la exmilitante socialista Leire Díez, al exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y a abogados, entre otros, por presuntamente obstaculizar casos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno.