Apdha denuncia un incremento del 57% en personas sin hogar en Andalucía en dos años.

El coordinador general y la vicecoordinadora de la Asociación Pro a los Derechos Humanos en Andalucía (Apdha), Diego Boza y Macarena Olid, han comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para presentar el 'Informe Pobreza Sur 2025: Sin hogar e invisibles a la vista de todos' que, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, analiza la situación en Andalucía y aborda específicamente la situación del colectivo de personas sin hogar. Según ha recogido la entidad en una nota, Diego Boza ha explicado que "el sinhogarismo constituye la forma más extrema de exclusión social" y ha alertado de que "el aumento de hasta un 57% del número de personas sin hogar en tan solo dos años es tan solo la punta del iceberg de un problema mucho más grave". Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), con los datos disponibles desde 2022 a 2024, la cifra de personas sin hogar que acudieron a recursos públicos ha experimentado un incremento.