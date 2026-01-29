Apple, Microsoft, Meta y Tesla publican nuevos resultados

Apple ha presentado sus resultados correspondientes al primer trimestre fiscal de 2026 y ha obtenido un beneficio neto de 42.097 millones de dólares, un 15,87% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves la compañía. Otras tres empresas del grupo de los '7 Magníficos' han presentado resultados en las últimas horas. Microsoft se anotó un beneficio neto de 38.458 millones de dólares en su segundo trimestre fiscal, finalizado en diciembre, lo que equivale a un avance del 59,5% en comparación con las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior.(Fuente: Apple / Microsoft / Meta / Tesla)