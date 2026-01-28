Óscar Puente anuncia que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía podría reabrirse en 10 días

Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz, a 24 de enero de 2026 en Adamuz - Guillermo Morales - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado que Adif ya ha recibido la autorización judicial para trabajar en la reconstrucción de la línea Madrid-Andalucía, por lo que la previsión apunta ahora a la reapertura de la circulación en un plazo aproximado de 10 días naturales.

"En el día de hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz. Nuestro objetivo es que esté concluida en un plazo aproximado de 10 días naturales. Tras la reposición se retomará el servicio de la totalidad de la línea Madrid-Sevilla", ha informado en X.

Las primeras estimaciones apuntaban al lunes 2 de febrero como la fecha de reapertura. Sin embargo, el ministro ya avanzó que la falta de autorización judicial para llevar a cabo los trabajos de recuperación del tramo afectado por el accidente en Adamuz (Córdoba) iba a retrasar la reapertura.

De esta forma, en torno al próximo viernes, 6 de febrero, ya podrían volver a circular los trenes de alta velocidad de las tres compañías que operan en ese corredor (Renfe, Iryo y Ouigo), por lo que el servicio habrá estado interrumpido unas tres semanas.

No obstante, Renfe ha seguido operando trenes, con transporte en autobús en el tramo del accidente, solo para los viajeros cuyo desplazamiento era esencial.