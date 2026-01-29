Santander activará esta medianoche el dispositivo preventivo por aviso naranja en la costa

Archivo - Oleaje en Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander activará esta medianoche el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha explicado que se activará el aviso de nivel naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros en el litoral, desde las 00.00 horas del viernes.

La previsión para este viernes es de mar combinado del oeste o noroeste de 5 a 7 metros y viento de componente Oeste 62 a 88 km/h (fuerza 7 u 8) a partir de la tarde, mientras que el sábado la previsión es de mar combinada del Noroeste de 5 a 7 metros y viento del noreste de 62 a 88 km/h (fuerza 8 o 9) hasta la noche.

Siguiendo los protocolos establecidos, el Ayuntamiento desplegará las medidas preventivas habituales, que comprenden el cierre al tráfico y a peatones del tramo final de la avenida Manuel García Lago y del minizoo de La Magdalena.

El aviso por fenómenos costeros en el litoral santanderino se prolongará previsiblemente durante los próximos días, por lo que el edil ha explicado que el dispositivo municipal se adaptará a la evolución del temporal.

Por último, ha agradecido la labor de los cuerpos de protección ciudadana y ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, a los que recomienda seguir las indicaciones de los servicios de emergencias, y que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje.