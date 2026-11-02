Aprobado el primer plan gallego de cuidados paliativos pediátricos

Santiago de Compostela, 2 de noviembre de 2026. La Xunta ha aprobado el primer Plan gallego de cuidados palitativos pedriátricos, que busca "unificar y reforzar" la atención niños con enfermedades graves y a sus familias. También prevé crear nuevas unidades especializadas en los hospitales de referencia de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo. Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, donde ha detallado que el plan cuenta con un presupuesto de tres millones de euros y estará vigente hasta 2030.