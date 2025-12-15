Los aragoneses tienen una cita con las urnas el 8 de febrero

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas el próximo 8 de febrero, tras el "bloqueo e irresponsabilidad" de la oposición para apoyar el presupuesto para 2026. Ha calificado su decisión de llamar a los aragoneses a las urnas como "una buena noticia" y la ha justificado como "lo más sensato, coherente y democrático". Una convocatoria que los socialistas aragoneses han asegurado que "responde a un capricho personal de Azcón".(Fuente: Europa Press, Cortes de Aragón, PSOE)