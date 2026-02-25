Aranceles, Maduro, inmigración e Irán: Claves del discurso del estado de la Unión de Trump

Madrid, 25 de febrero de 2026. "Esta es la edad de oro de Estados Unidos". Esa es la frase con la que Donald Trump regresó a la Casa Blanca y que en la madrugada de este miércoles ha vuelto a pronunciar en el discurso del estado de la Unión, que ha sido el más largo de la historia. Un total de 107 minutos en los el presidente estadounidense ha rechazado el poder del Congreso en relación con sus nuevos aranceles del 10%. Además, también ha presumido de avances en la lucha contra el narcotráfico, elogiando la "peligrosa" operación contra Maduro y ha destacado el poder militar estadounidense frente a las ambiciones nucleares de Irán en el primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato. (Fuente: The White House)