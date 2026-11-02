Arcadi España asegura que el PSOE seguirá con una fiscalidad "progresiva" y progresista

Barcelona, 2 de noviembre de 2026. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha rechazado avanzar las propuestas fiscales concretas del programa del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, pero ha asegurado que se apostará por "seguir con una propuesta fiscal que va a ser progresiva, que va a ser progresista" y que garantizará la suficiencia del Estado de bienestar y facilidad para las empresas. En su intervención en el congreso World in Progress (WIP), que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, hasta este martes, ha defendido que la política económica del Gobierno ha combinado competitividad con redistribución y el refuerzo del Estado de bienestar. (Fuente: World In Progress)