Arzobispo de Sevilla: "Los alquileres en el centro son prohibitivos"

Sevilla, 18 de febrero de 2026. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, se ha referido a uno de los problemas de la proliferación del turismo en nuestra ciudad: la difícil convivencia, en muchas ocasiones, entre visitantes y vecinos del casco antiguo, y la expulsión de muchos de ellos motivada por el incremento del precio de los alquileres y el crecimiento exponencial de la oferta de alojamientos, ya sea en hoteles de cuatro y cinco estrellas, apartamentos turísticos o viviendas de uso turístico (VUT): "Los alquileres en el centro son prohibitivos y sería bueno que no quedara despoblado".