Ascensores en fincas ubicadas en la zona dana no recuperan al cien por cien su servicio

Valencia, 29 de octubre de 2026. Imágenes de una finca de la localidad valenciana de Benetússer en la que se sigue reflejando los estragos que el agua provocó en los hogares de miles de personas tras la dana del 29 de octubre de 2024. Esta comunidad se encuentra en lista de espera para cambiar la cabina del artefacto, que conserva el mismo espejo, aún con manchas, y que no ha podido recuperar al cien por cien el servicio en todo este tiempo. Entre los vecinos afectados hay personas mayores como María Josefa que tiene 84 años quien asegura que el ascensor le "hace muchísima falta". "Estoy operada de la cadera, que tengo prótesis y todo, y tengo que ir bajando las escaleras cogida a los lados. Y subir igual, así que muy mal. Y hay más personas mayores aquí en la escalera".