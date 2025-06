Las asociaciones de jueces y fiscales mantienen su huelga pese al dictamen del CGPJ

La huelga de las asociaciones de jueces y fiscales convocada para la próxima semana sigue adelante. Así lo han anunciado en un comunicado conjunto, en el que han asegurado que el derecho de huelga está "recogido en la Constitución" y que "no cabe restricción" alguna, ya que no excluye a jueces y magistrados. Un texto que llega después de que el Consejo General del Poder Judicial acordase este jueves por unanimidad dar por no convocado el paro porque no tiene sustento legal. (Fuente: Europa Press y AJFV Jueces)