Aumenta la tensión entre Cuba y EEUU, que "actuará en consecuencia" tras el ataque a una lancha

Madrid, 26 de febrero de 2026. Tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Cuba cerca de la costa de la isla, mandatarios de ambos países han fijado sus posturas. Por su parte, el Gobierno de Cuba ha denunciado un intento de "infiltración con fines terroristas" a través de un comunicado, que señala que la lancha transportaba 10 personas armadas y que se han incautado fusiles de asalto armas cortas y explosivos, entre otros. Una declaración que ya ha sido respondida por parte de el Gobierno de Estados Unidos, que ha asegurado que responderán "en consecuencia". (Fuente: EBS, Gobierno de Cuba, Secretario Estado EEUU)