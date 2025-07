La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes contra la "financiación ilegal que se pretende para Cataluña" y ha avisado de que "no salen las cuentas", algo que no puede darse por "válido" porque es "el peaje de la legislatura junto con la amnistía, que es una autoamnistía y que no es legal".(Fuente: Comunidad de Madrid)