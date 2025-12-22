La Lotería de navidad deja 60.000 euros en la 'Lotería Altozano' de Sevilla: "Es el tercero en tres años"

La 'Lotería Altozano' en Sevilla este lunes, 22 de diciembre de 2025. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 'Lotería Altozano', ubicada en la calle San Jacinto número 17 de Sevilla, ha repartido este lunes diez billetes premiados de la Lotería de Navidad, sorteo celebrado este lunes, 22 de diciembre. En concreto, ha vendido el segundo quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, agraciado con el número 60.649, que ha regalado 60.000 euros a la ciudad. Es el tercer año consecutivo que este establecimiento resulta agraciado durante el sorteo.

La responsable del administración, Regla Peinado, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que han repartido diez décimos agraciados con este número, una noticia que han recibido con "gran alegría".

Cabe enmarcar que, según la responsable, es el tercer año consecutivo que el establecimiento reparte un billete premiado, tras repartir en 2023 y 2024 dos quintos premios, respectivamente. De hecho, tal y como ha asegurado Peinado, uno de estos premios fue adquirido a última hora, concretamente en la jornada de este domingo, 21 de diciembre.

La administración opera desde 1987 en el conocido barrio sevillano de Triana y es un negocio "familiar, que ha pasado de padres a hijos" y que, según Peinado, "esperaba que cayese la suerte, teníamos un presentimiento".