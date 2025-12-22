Comprobar Lotería de Navidad 2025: lista completa de todos los décimos y números premiados del sorteo

Archivo - Varios décimos de la administración de lotería Doña Manolita de cara al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, en la Administración de Loterías Doña Manolita, a 14 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La celebración del Sorteo Extraordinario de 2025 este lunes ha contado con el reparto de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone un aumento de 70 millones de euros con respecto al año pasado. Además, siguiendo la tendencia de los últimos años, este alza va de la mano de un incremento en el número de series, donde este año se han visto cinco más que en 2024.

Entre los premios más afamados se encuentran el 'Gordo' de Navidad, con 4.000.000 de euros por serie (400.000 al décimo); el segundo premio, que asciende a 1.250.000 euros por serie (125.000 al décimo); y el tercero, con una dotación de 500.000 euros por serie (50.000 el décimo).

En esta tabla puedes comprobar los grandes premios (el 'Gordo', segundo, tercero, cuartos y quintos).

Números premiados en la Lotería de Navidad 2025:

PRIMER PREMIO, 'EL GORDO'

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

CUARTOS PREMIOS

QUINTOS PREMIOS