Ayuso cesa al consejero de Educación Emilio Viciana y nombra en su lugar a Mercedes Zarzalejo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cesado este lunes al consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que ejercía desde octubre de 2025, y ha nombrado en su lugar a la diputada del PP en la Asamblea Mercedes Zarzalejo. Según ha avanzado el Ejecutivo de la Puerta del Sol en un comunicado este lunes, la presidenta ha nombrado a Zarzalejo como nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades en lugar de Viciana; un nombramiento que se hará público en el Boletín Oficial del Estado de la Comunidad de Madrid este martes.(Fuente: Comunidad de Madrid/La Moncloa/Europa Press)