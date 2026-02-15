Sánchez presentará el lunes el nuevo fondo soberano 'España Crece'

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este lunes el fondo soberano que recogerá el testigo de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU' y que tendrá el objetivo de movilizar 120.000 millones de euros en vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Bajo el nombre 'España Crece', este fondo va a estar dotado con una base de 10.500 millones de euros del Plan de Recuperación, pero el objetivo será movilizar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, de inversores nacionales y también de inversores internacionales.

Dado que el despliegue de los fondos europeos de recuperación finaliza a finales de este año, la intención del Ejecutivo es dar continuidad a su hoja de ruta más allá del año 2026 a través de este fondo.

Este vehículo se va a gestionar por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que coinvertiría con el sector privado mediante préstamos, avales e instrumentos de capital, priorizando sectores clave para mejorar la productividad de la economía.

Se estima que esa base de 10.500 millones de euros procedentes del plan de recuperación europeo-- va a incrementar el colchón del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con lo que será capaz de movilizar en torno a 60.000 millones de manera directa.

Así, cuando se añade la movilización de fondos por parte de las entidades y del sistema bancario se estima que la inyección total del nuevo fondo soberano podrá llegar a los 120.000 millones para dedicarlos a vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

Con todo, será el Instituto de Crédito Oficial el que movilizará esta financiación, a través del incremento de esos 10.500 millones de su capital, y lo que se hará es fomentar que haya la posibilidad de que otros actores puedan invertir allí donde el fondo quiere poner el acento.

CRÍTICAS DEL PP: "ES HUMO Y PROPAGANDA"

Aunque no se ha detallado aún el fondo, desde el Partido Popular ya lo han calificado de "humo y propaganda y ha alertado de que el Ejecutivo puede utilizar este instrumento para entrar en determinadas empresas.

Para el PP, esta iniciativa del Gobierno "no es realmente un fondo soberano" y ha advertido de que no va a ayudar al crecimiento económico español, sino que lo que busca es de intentar salvar la devolución de esos más de 10.000 millones de euros de los créditos vinculados a los fondos europeos de recuperación.

"Básicamente, es un movimiento a la desesperada del Gobierno para intentar evitar que la cifra --de devolución de préstamos europeos-- sea más gorda de lo que ya es y al mismo tiempo generar un instrumento financiero para hacer con él lo que estime", ha alertado el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal.