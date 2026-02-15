Navarra, Cataluña y el País Vasco registran las mayores tasas de incidencia de bajas laborales

Archivo - Médico, Recurso - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y el País Vasco son las regiones que registraron las mayores tasas de incidencia de incapacidad temporal por contingencias comunes en 2024, con 52,2, 49,1 y 42,6 casos por cada 1.000 afiliaciones respectivamente.

Así se desprende del último análisis de datos elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), del que se extrae que, a nivel nacional, la tasa de incidencia de contingencias comunes es de 33,9 casos por cada 1.000 afiliados, lo que supone un aumento respecto a los 21,4 casos registrados en 2017.

En el análisis de la incidencia por comunidades autónomas, la Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y el País Vasco destacan por registrar las mayores tasas en 2024, con 52,2, 49,1 y 42,6 casos por cada 1.000 afiliaciones respectivamente. Las comunidades con mayor crecimiento acumulado son Canarias y Cantabria, con un aumento del 71,4%, 66,6%, respectivamente.

En el extremo opuesto, comunidades como Andalucía (26,3), Aragón (31,2), Galicia (24,4), Principado de Asturias (25,5) y Extremadura (18,7) mantienen incidencias inferiores a la media en 2024.

La Comunidad Foral de Navarra y Aragón son las comunidades con menor crecimiento acumulado; entre 2017 y 2024 la incidencia de incapacidad temporal en estas comunidades ha crecido un 40,8 y un 41,8%.

En términos absolutos, se ha producido un aumento de los episodios de contingencias comunes a nivel nacional, que pasan de 4,7 millones en 2017 a casi 8,6 millones en 2024, frente a la estabilidad de las contingencias profesionales (700.000 episodios al año).

Cataluña, con 2,22 millones, la Comunidad de Madrid (1,52 millones) y Andalucía (1,08 millones) son las regiones que más episodios de contingencias comunes acumulan en 2024.

EXTREMADURA, GALICIA Y ASTURIAS, MAYOR DURACIÓN DE LAS BAJAS

Del análisis elaborado por el organismo independiente que dirige Cristina Herrero también se extrae que al tiempo que la duración media a nivel nacional ha crecido desde 40 días en 2017 a 45,9 días en 2024.

En el análisis de la duración por comunidad autónoma, Extremadura, Galicia y el Principado de Asturias destacan por registrar las mayores duraciones medias en 2024, con 88,6, 82,8 y 73,3 días, respectivamente, acompañadas de incrementos acumulados por encima de la media nacional (36%, 26,2% y 24,1%).

Entre las comunidades con una duración por encima del promedio nacional e incrementos más moderados se encuentran Castilla y León (61,8 días), Comunidad Valenciana (61,5), Cantabria (56,9), Andalucía (55,8) y Canarias (55,1).

Finalmente, la Comunidad Foral de Navarra y Aragón registran duraciones inferiores a la media (31,3 y 48,4 días, respectivamente), pero un crecimiento acumulado superior al promedio (23,6% y 27,2%).

PROPUESTAS DE LA AIREF: REFORZAR SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

Ante estos incrementos, el organismo independiente ha propuesto desarrollar un sistema de información integrado, reforzar las capacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social para mejorar la supervisión, mejorar la colaboración con los médicos de atención primaria, promover una mayor implicación de las grandes empresas en la gestión responsable de la prestación y la mejora de la salud laboral y abordar la evaluación de las listas de espera.

En este punto, la AIReF ha abogado por que si el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) detecta indicios de que puede ser un caso de absentismo, se active un sistema de alerta temprana y acuda a la inspección "con el médico de familia, el trabajador y la empresa".

Además, ha instado a valorar el automatismo que hay en las bajas --que el trabajador ya no tiene que llevar la baja en papel, sino que se hace de forma electrónica--. Como ejemplo, el organismo ha explicado que este cambio provocó en Alemania un aumento de las bajas.