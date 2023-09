La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el panorama político actual a nivel nacional, considera que estamos a "dos tardes de que Bildu nos llame terroristas" y ha reivindicado que desde la capital dirán "no al nacionalismo, no a la xenofobia y no lo que está sucediendo en Cataluña". (Fuente: Asamblea de Madrid)