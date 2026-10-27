Ayuso sentencia al "sanchismo": "Está destruido"

Madrid, 27 de octubre de 2026. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), quien ha afirmado que el "sanchismo está destruido". Así lo ha expresado en el acto de presentación de la candidatura por Madrid para las elecciones del 29N del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, donde ha asegurado que en los próximos comicios van a poner fin a "una etapa tan triste y decadente" con Sánchez al frente, que ha dejado "un panorama desolador" con sus planes de "romper el modelo territorial y de convivencia de la Transición". (Fuente: PP)