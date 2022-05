La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no habrá una ruptura entre los nacionalistas catalanes y el socialismo y ha criticado la imagen que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dando con ellos. "Una vez que se vaya Sánchez, ¿Dónde van a ir los nacionalistas catalanes si no tienen dónde caerse? En Cataluña no les aguanta nadie", ha expresado Ayuso.(Fuente: PP)

