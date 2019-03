El ex abogado del Estado Edmundo Bal, que se ha incorporado a las listas de Ciudadanos para las elecciones generales del 28 de abril, ha señalado que había sido noticia en los periódicos "por un acto injusto, por cumplir con la obligación de una persona honrada". "Me cesaron porque querían que mintiera y me negué. Me siento especialmente cómodo en este proyecto concreto", ha afirmado.