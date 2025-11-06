El Banco de Alimentos de Bizkaia presenta la 'Gran Recogida', con demanda de aceite y conservas

El Banco de Alimentos de Bizkaia ha presentado la 'Gran Recogida', la campaña solidaria que se celebra este viernes y sábado, 7 y 8 de noviembre, y que contará con alrededor de 5.000 voluntarios en casi 300 supermercados vizcaínos. aceite, azúcar, cacao, conservas y alimentos infantiles, son los productos más demandados, ha señalado el presidente del Banco de Alimentos, Luis Crovetto, quien celebra que la sociedad de Bizkaia "lleva la solidaridad en el AND, una idea que comparte el concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, Juan Ibarretxe. "Bilbao siempre ha sido una comunidad que responde, que al final se moviliza y que no mira para otro lado cuando alguien necesita apoyos. Y una vez más, lo podemos decir por adelantado, porque se va a demostrar. Estoy seguro de que este fin de semana va a ser fantástico", ha asegurado.