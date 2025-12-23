Los embalses andaluces vuelvan a ganar agua, alcanzan los 5.084 hm3 y se sitúan al 45,87% de su capacidad

Archivo - Imagen de archivo del embalse de Los Melonares. A 12 de marzo de 2025 en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses andaluces se encuentran este martes al 45,87% (5.084 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.084 hm3), lo que supone un ascenso de 95 hm3 respecto a hace una semana, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

Así, los pantanos andaluces registran 7,12 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 38,75%, con 4.295 hm3 y 11,33 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.829 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 45,7%, con 3.670 hm3, lo que se traduce en 68 más en una semana. En relación, superan la media de los diez últimos años (2.989 hm3); y mejoran en 848 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.822 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza sube al 43,78% y se sitúa en 514 hectómetros cúbicos registrados, ocho más que en la semana pasada. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (462 hm3) y la del año pasado, cuando tenía 346 hm3 en este periodo.

Por contra, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva son los únicos de la comunidad que experimentan un descenso en sus reservas con 177 hm3, seis menos que hace una semana, y se sitúan al 77,29% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (172 hm3), y cuentan con quince hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 192 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz sube hasta el 43,79% de su capacidad total, con 723 hm3, 25 más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 254 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 469, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (672 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 55,5% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 31.094 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando en la última semana en 350 hm3 (el 0,6% de la capacidad total de los embalses).