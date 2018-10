Bárcenas: "Se acordó que PPCV pagaría el congreso en Valencia"

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha explicado este jueves que la decisión de celebrar el Congreso de 2008 en Feria Valencia, en el que Mariano Rajoy fue reelegido candidato a la presidencia del Gobierno, se tomó en una cena en València en la que él mismo participó junto al ex gerente adjunto del PP, Cristóbal Páez; el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y su jefa de gabinete; el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; el ex secretario general del PP Ángel Acebes y el extesorero Álvaro la Puerta.