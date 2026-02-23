Barcones insiste que la Generalitat tendría que haber pedido la emergencia nacional el 29O

Madrid, 23 de febrero de 2026. La directora general de Protección Civil y Emergencia, Virginia Barcones, ha insistido en la Comisión de la dana del Senado que la Generalitat valenciana es la que tendría que haber solicitado el nivel 3 de emergencia, es decir, la declaración de emergencia nacional. "¿Me puede decir a su criterio, como director general, quién determina la declaración de una emergencia nacional?", ha preguntado el senador del PP José Antonio Monago. "A solicitud de la comunidad autónoma lo determina el ministro del Interior", ha respondido Barcones. (Fuente: Senado)