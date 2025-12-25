Belén Monumental de Fundación Bancaja vuelve a València tres décadas después de su creación

La Fundación Bancaja muestra en su sede en València el Belén Fundación Bancaja. Un conjunto escultórico monumental que recrea los momentos más importantes en torno al nacimiento de Jesús tras un delicado montaje que ha recuperado este belén que llevaba 30 años sin exponerse en la ciudad. El belén está integrado por más de 1.000 figuras que representan un amplio relato histórico con piezas artesanales. El viaje narrativo sigue un orden cronológico que incluye la Anunciación en Nazaret, el Nacimiento de Jesús en Belén, la Adoración de los Reyes Magos y la Huida a Egipto. "El proceso de restauración ha durado unos seis meses, y el acondicionamiento y montaje también ha requerido de unos dos meses para poderlo instalar correctamente", ha explicado Ana Belén Vidal, encargada de la restauración del belén de la Fundación Bancaja.