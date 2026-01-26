Adif reduce la velocidad máxima a 80km/h en un tramo de la línea Madrid-Barcelona por una rotura en la vía

Publicado: lunes, 26 enero 2026 12:32
MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha impuesto un nuevo límite de 80 kilómetros por hora en la velocidad máxima a la que los trenes pueden circular en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, debido a la presencia de una rotura en la vía.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apuntan que esta rotura "en ningún caso pone en peligro la circulación" y ya se están realizando las debidas intervenciones desde la pasada noche.

Un maquinista reportó la incidencia el domingo por la noche en ese tramo de la línea Madrid-Barcelona, en el entorno de L'Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona.

"De forma inmediata", según defienden las mismas fuentes del Ministerio, Adif movilizó a sus equipos de mantenimiento, que revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril.

Como consecuencia, la circulación al paso por ese punto se ha reducido, en tanto se concluyen los trabajos de reparación.

