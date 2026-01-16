Bendodo dice a Vox que "el enemigo no es PP" y que aproveche la "oportunidad" en Extremadura

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, ha manifestado este viernes que espera que Vox entienda que "el enemigo no es Partido Popular" y que aproveche la "gran oportunidad" de entrar en gobierno de Extremadura.Así se ha pronunciado Bendodo durante su intervención, en Málaga, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando, y donde ha sido presentado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.