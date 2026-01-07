Bernabé acusa a Feijóo de empezar la "maquinaria de la mentira" en la dana

La delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser el primero en empezar la "maquinaria de la mentira" tras la dana del 29 de octubre de 2024, al tiempo que ha lamentado que este viernes "no dé la cara" en Catarroja (Valencia) y declare por videoconferencia ante la jueza que instruye el procedimiento. Bernabé se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar las obras de regeneración de las playas afectadas por la dana en Cullera, al ser preguntada por su opinión sobre los mensajes que mandó Feijóo al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón el día de la dana. La delegada ha indicado que, tras conocerse estos mensajes, "hay un hecho real", y es que "quien abrió la veda de mentir fue Alberto Núñez Feijóo".(Fuente: Imágenes Cedidas)