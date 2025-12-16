Bernabé afirma que desconocía que Leire Díez moderó una charla en Ferraz

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha defendido que en la sede del Partido Socialista en Ferraz "participan todo tipo de personas", al tiempo que ha negado que tuviera conocimiento de que la exmilitante Leire Díez moderó allí en 2020 un debate: "Yo en el año 2020 no sé lo que estaba haciendo la señora Leire Díez". Así lo ha trasladado la también delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, a preguntas de los periodistas por el vídeo que publica El Mundo de una charla sobre feminismo que moderó en 2020 Leire Díez acompañada por la entonces presidenta del Senado, Pilar Llop, cuestionada por si la exmilitante se movía "en las altas esferas del partido". Sobre la charla que moderó Leire Díez, Bernabé ha indicado que se ha enterado de esta información a través de los medios de comunicación, ya que ha recalcado que ella "en 2020 estaba en el Ayuntamiento de València poniendo en marcha medidas feministas" que ahora ha denunciado que "se han revertido" con el gobierno municipal PP-Vox.