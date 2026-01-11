Bernabé afirma que a Feijóo "ya no le queda otra salida que marcharse" tras su declaración

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado este domingo que al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ya no le queda otra salida que marcharse" tras su declaración como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana en la que "dijo que mintió" y al respecto ha recordado la frase que señaló el líder 'popular' de que "si os miento no solo os pido que me echéis del Gobierno, también que me echéis del partido". "Pues ya está, ha mentido, que lo echen sus compañeros de partido y si no, pues nada, lo echaremos todos los españoles", ha subrayado.