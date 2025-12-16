Publicado 16/12/2025 14:58:06 +01:00CET

Bernabé sobre si le han ofrecido portavocía del Gobierno: "Estoy centrada en Valencia"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, secretaria de Igualdad del PSOE y líder del PSPV de València, Pilar Bernabé, ha asegurado estar "centrada" en la reconstrucción tras la dana y en que la ciudad de València "vuelva a brillar", al ser preguntada por si le han ofrecido asumir la portavocía del Ejecutivo central en sustitución de Pilar Alegría. Así lo ha manifestado a los periodistas un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladara que tiene decidido que la sustituta de Alegría como portavoz del Gobierno será una mujer y que dará a conocer su nombre en los próximos días. La también ministra de Educación debe salir del Gobierno próximamente ante el adelanto electoral en Aragón, donde es la candidata del PSOE.

