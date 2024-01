Biden asegura que los ataques de Pakistán demuestran que Irán "no es especialmente querido"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este jueves que los recientes intercambios de ataques entre Irán y Pakistán contra supuestos grupos terroristas demuestran que Teherán "no es especialmente querido" en la región. Por otra parte, Estados Unidos ha asegurado que no está en guerra con los rebeldes yemeníes hutíes y que no busca una escalada del conflicto regional, en referencia a los ataques estadounidenses y británicos contra los insurgentes por sus acciones contra buques en el mar Rojo.(Fuente: Télam / X / Casa Blanca)