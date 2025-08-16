Bilbao da comienzo a su Aste Nagusia 2025, la Semana Grande de Bilbao

Con el lanzamiento del tradicional txupin desde el balcón del Teatro Arriaga, Bilbao ha dado comienzo a las 19h de este sábado a su Aste Nagusia o Semana Grande de Bilbao. El pregonero de este 2025 ha sido el cantante de la banda bilbaina Doctor Deseo mientras que la txupinera ha sido Olatz Aguirre, junto a ellos han estado la concejala de fiestas Itziar Urtasun y el icono de las fiestas, Marijaia. Las fiestas de Bilbao durarán hasta el domingo de la próxima semana, día 24 de agosto. El año pasado las fiestas reunieron a 1'6 millones de asistentes.