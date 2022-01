Blinken y Lavrov concluyen "útiles y sustanciales" conversaciones sobre Ucrania

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, han concluido este viernes lo que ambos diplomáticos han coincidido en describir como unas conversaciones "útiles y sustanciales" sobre la actual tensión en Ucrania, si bien el norteamericano ha vuelto a insistir que la OTAN podría desencadenar una respuesta a cualquier invasión rusa, mientras su homólogo ha garantizado una vez más que Moscú no supone ninguna amenaza.(Fuente: Ruptly / ebs / maxar/ U.S. Department of State / Cedidas)