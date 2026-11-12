Publicado 12/11/2026 14:05:29 +01:00CET

El BNG cree que no tiene sentido pedir ya Marlaska que dimita "a 20 días de las elecciones"

Madrid, 12 de noviembre de 2026. El representante del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, considera "absolutamente injustificables" las cargas policiales registradas durante la jornada de huelga electoral aunque defiende que no tiene sentido ya pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. "Sinceramente, no sé si tiene mucho sentido pedir más dimisiones de ministros a estas alturas, a menos de 20 días de las elecciones", ha manifestado Rego. (Fuente: Congreso)