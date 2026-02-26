El BNG ve apresurado concluir que el Rey "salvó la democracia"

Madrid, 26 de febrero de 2026. El portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Néstor Rego, considera apresurado concluir que Juan Carlos I "salvó la democracia" tras el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 porque sostiene que aún hay información que sigue siendo secreta. En los pasillos de la Cámara Baja, Rego ha defendido que hasta la fecha había una "convicción" de que había una participación directa del emérito en el frustrado golpe y ha cuestionado que la primera interpretación que se haga tras conocer los papeles hechos públicos es precisamente que "el Borbón contribuyó a salvar la democracia". (Fuente: Congreso)