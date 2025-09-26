Bolaños: "Me preocupan las actuaciones judiciales incomprensibles y que dañan la Justicia"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que le preocupan "las actuaciones judiciales incomprensibles y que hacen daño al buen nombre de la Justicia", en alusión al magistrado Juan Carlos Peinado, que instruye el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que actúe con "agilidad y resuelva cuanto antes" sus quejas sobre Peinado cuando le tomó declaración por esta causa.