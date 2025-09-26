Bolaños ve difícil "la humanidad" ante el genocidio "mientras en el PP manden Aznar y Ayuso"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que, "mientras en el Partido Popular manden Aznar, Ayuso y Abascal" ve difícil que se produzca "la humanidad" que algunos líderes populares están demandando a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, para denunciar el genocidio de Israel en Gaza, al tiempo que ha asegurado que "el mundo entero solo espera una cosa del Gobierno de Netanyahu, y es que pare el genocidio inmediatamente". Por otro lado, ha señalado que el PP, con su discurso "claramente xenófobo", es hoy "una mera sucursal del Vox" y Feijóo es "el número dos de Abascal".