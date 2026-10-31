Bombers pel Món sobre rescates en accidentes: "Lo primero es prestar ayuda psicológica"

Valencia, 31 de octubre de 2026. Los equipos que trabajan en labores de rescate de personas heridas en catástrofes o en accidentes con múltiples víctimas como el accidente ferroviario que ocurrió este miércoles en Urda (Toledo) consideran que en este tipo de situaciones desde el primer momento se debe prestar "ayuda psicológica" a las personas que van a ser rescatadas para "explicarles un poco lo que ha ocurrido, porque generalmente tienen un shock bastante importante". Así lo ha detallado Teo Javaloyes, presidente de la ONG valenciana Bombers pel Món en declaraciones a Europa Press Televisión, quien ha señalado que el primer contacto con la víctima tiene que ser "psicológico" para explicarle lo que ha ocurrido y "lo que se le va a hacer" porque explica que en esos momentos la persona que va a ser rescatada pueda estar desubicada y "no saber dónde está".