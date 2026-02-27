Borrell: "La paz no se preserva con palabras, hace falta voluntad"

Madrid, 27 de febrero de 2026. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido este viernes la concesión del Premio Extraordinario de Defensa General Gutiérrez Mellado a Josep Borrell, reconocido por su contribución a la difusión de la cultura de defensa, de la paz y de la imagen de las Fuerzas Armadas. El ex Alto Representante de la UE ha hecho un llamamiento a "entender que la paz no se preserva únicamente con declaraciones pacifistas" y ha asegurado que "detrás debe haber gente que esté preparada, que disponga de capacidades y de voluntad para hacer la guerra si fuera necesario".