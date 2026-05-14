Bravo dice que Montero no ha pedido "perdón" por lo dicho sobre los guardias civiles muertos

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha dicho este miércoles que "fueron muy desafortunadas" las palabras de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el debate electoral por el 17M del lunes al calificar como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en una actuación contra el narcotráfico en las costas de Huelva, aunque el popular ha asegurado que no sabe "si es peor casi la rectificación, que no es rectificación", porque no ha visto "un perdón, disculpa, me equivoqué".