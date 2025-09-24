Bustinduy, sobre jurado popular para Begoña Gómez: "El tiempo pondrá a cada quien en su lugar"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reaccionado este miércoles a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular en caso de que se le abra juicio oral por un delito de malversación. Así, ha asegurado que todo en esta causa es "sorprendente": "El tiempo pondrá a cada quien en su lugar. Creo que la mejor respuesta del Gobierno al clima que está intentando generar la derecha es avanzar en la agenda de redistribución y justicia social. Es la principal manera de responder a quienes desde el primer día han intentado tumbar al Gobierno por todos los medios y creo que no lo van a conseguir", ha expresado.