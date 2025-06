6 de cada 10 españoles con perro acudiría a su trabajo con su mascota, si fuera posible

6 de cada 10 españoles con mascota acudirían con ella al trabajo si pudiera. Esta es una de las principales conclusiones del estudio 'A Better World for Pets: Radiografía de las mascotas en España', realizado por Royal Canin y Mars Petcare con motivo de la celebración del Día mundial de llevar a tu perro al trabajo.El 48% de los consultados para elaborar este estudio, afirman que llevar el perro al trabajo disminuye el estrés, mientras que el 33% cree que contribuye a mejorar el ambiente laboral y el 21% considera que fomenta el compañerismo. Muchas compañías han ido flexibilizando la presencia de mascotas en entornos laborales, entre ellas Mars Petcare y Royal Canin, pioneras en la implementación de políticas pet friendly desde hace más de diez años, con resultados positivos en términos de convivencia, ambiente laboral e interacción entre los equipos.Asimismo, llevar el perro a la oficina no solo reporta beneficios para las personas, sino también en las propias mascotas, que experimentan una reducción del estrés, entre otras causas, por la separación. Llevar a los perros a las oficinas contribuye a reducir el estrés, aumentar el bienestar en la oficina y mejorar el equilibrio entre la vida personal y profesional.