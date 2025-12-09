La campaña “Sobres Solidarios” colabora con mujeres con discapacidad intelectual

TIPSA ha puesto en marcha la décima edición de la campaña "Sobres Solidarios", en la que destina una parte de los ingresos de cada sobre a diferentes proyectos benéficos. En esta edición, TIPSA colabora por primera vez con la Fundación Astier, dedicada a acompañar a mujeres adultas con discapacidad intelectual.TIPSA se encarga del envío a toda España de los belenes artesanales elaborados por las usuarias de Fundación Astier. Las propias usuarias han sido responsables de la preparación integral de los belenes, desde el ensobrado hasta el etiquetado para su envío.Esta campaña, enmarcada dentro del espíritu de responsabilidad social de TIPSA, busca apoyar proyectos que marquen una diferencia en colectivos vulnerables como las mujeres con discapacidad intelectual. Además, esta iniciativa ayuda a las usuarias de Fundación Astier a ser más independientes y a realizar tareas cotidianas."Sobres Solidarios" es una campaña consolidada desde 2015. En su última edición, recaudó cerca de 40.000 euros entregados a iniciativas de entidades como Mensajeros por la Paz, Diabetes CERO, Menudos Corazones o Fundación Prodis, entre otros.