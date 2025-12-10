Campaña solidaria para apoyar a 1.400 familias en sus compras en mercados de Sevilla en Navidad

La Fundación "la Caixa", a través de CaixaBank, la Federación de Mercados de Abastos de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, con la colaboración de distintas hermandades y parroquias de la capital, han presentado este miércoles en el Mercado de Pino Montano la iniciativa 'La compra con corazón de esta Navidad', gracias a la cual más de 1.400 familias vulnerables sevillanas podrán contar con bonos que podrán utilizar en la plaza de abastos de sus respectivos barrios y con los que podrán adquirir los productos frescos que llevar a sus mesas en estos días de fiesta.