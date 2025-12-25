Una masa de aire frío dejará mañana nieve en el norte y temperaturas de -6ºC en Cantabria y otras CCAA

Archivo - Un hombre camina sobre la nieve - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTANDER 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nieve y el frío pondrán este viernes en riesgo a una decena de provincias de la mitad norte donde se pueden alcanzar mínimas de 6 grados bajo cero provocadas por una masa de aire frío. Cantabria, Asturias, Comunidad de Madrid, León, Palencia y Zamora tienen activos avisos por bajas temperaturas, y Castellón, Barcelona, Girona y Lérida por nieve.

En Cantabria la alerta (amarilla, riesgo) se mantiene activada en el centro y sur de la región hasta las 10.00 horas. En la comarca de Liébana y la Cantabria del Ebro se esperan mínimas de hasta 6 grados bajo cero, mientras que en el centro y Valle de Villaverde el mercurio puede caer hasta los - 4ºC.

En Cataluña, Girona y Barcelona estarán en situación de riesgo importante por oleaje, aviso que pasará a ser amarillo en Tarragona y Valencia. Alicante y Valencia también están en riesgo por lluvia.

Se prevé una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este y la llegada de una baja al norte peninsular acompañada por una masa de aire frío, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan, además, cielos muy nubosos o cubiertos en gran parte de la Península y Baleares con precipitaciones que, en el entorno del cabo de Palos, de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña donde podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y ocasionalmente granizo menudo.

En el resto habrá intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia. Tendencia a poco nuboso en zonas de la meseta Norte al final del día.

Nevará en cotas por encima de 800-1.200 metros en Pirineos centrales y orientales, por encima 1.100-1.300 metros en zonas de montaña del sureste y de 500-700 metros en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas.

En Canarias estará nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas, e intervalos nubosos en el resto sin descarta algún chubasco débil. Nieblas matinales en zonas del suroeste y en áreas de montaña.

Habrá un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular, si bien con ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares. También se registrará un descenso generalizado de las máximas en Península y Baleares excepto en el suroeste con ligeros ascensos.

Los vientos serán moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia, tendiendo amainar, y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto, componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte y nordeste fuerte a muy fuerte entre la costa norte mediterránea y Baleares.