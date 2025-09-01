Publicado 01/09/2025 15:09:13 +02:00CET

Cantabria pide "pasar a la acción" y "desbloquear" el proyecto del tren Santander-Bilbao

El Gobierno de Cantabria ha instado al Ministerio de Transportes a "pasar a la acción" y "desbloquear" el proyecto del tren Santander-Bilbao, que es "irrenunciable" para la comunidad y su Ejecutivo regional. "Doy la bienvenida a ese primer paso de ese nuevo estudio que, al menos hoy, ya nos ha anunciado el secretario de Estado. Es importante porque sabemos que lo que se empieza tarde o temprano se termina", ha afirmado este lunes la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, en un acto que ha contado también con la presencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

